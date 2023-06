Çocuk hacılar, SABAH’a konuştu: İçimizde kelebekler uçuştu

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl 3-12 yaş arası 24 çocuğu, aileleriyle birlikte kutsal topraklara getirdi. 24 çocuk, anne ve babalarıyla Hacı olmakla müşerref oldu. Çocuk Hacılar; 15 kilometre yürüdü, şeytan taşladı ve şükür kurbanının kesilmesine şahit oldu. Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleşti. Arafat, Müzdelife, Cemerat, Mina ve Hira Mağarası, Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etti. Çocuk Hacılar, şeytan taşlamaya giderken yorulduklarını ancak anne ve babalarının kendilerine cesaret verdiğini söylediler.Arafat'a çıktım, Cemerat'a yürüdüm. Yürüyünce insan yoruluyor ama içinde çok güzel his oluyor. Sanki biraz zorluk var ama en sonunda güzel his olacak duygusunu yaşıyorsunuz. Çok beklerseniz güzel şey olur ya öyle bir şey. O an çok güzeldi çok yorulmuştum uykum gelmişti yine de Cemerata çıktım ve şeytanı taşladım. Başardığım için çok mutluydum. Bilmediğiniz bir şeyi yapmanız sizi meraklandırıyor ve heyecanlandırıyor. Kabe düşündüğümden daha büyüktü içimde kelebekler uçuşmuştu.Hacı oldum. Şeytan taşlamak kolaydı onun yürümesi o kadar zordu ki yürüdüm yürüdüm çok yoruldum. Çok yorucuydu uykum gelmişti, ayağım tutmuyordu ama dayandım. Hacı oldum. Hacı olmak çok güzel bir şey. Ülkemize döndüğümde Hac'da yaşadığım anıları anlatacağım. Çok uzun olur bir gün bile yetmez. 5-6 gün yaşadıklarımı arkadaşlarıma anlatacağım. Anılarım saymakla bitmez. Tavaf ve say yapmak, namaz kılmak güzeldi. Kabe'yi ilk gördüğümde çok büyük geldi.Hacı olmak çok güzel duygu. İsmimizin başına Hacı gelecek. Arafat'a çıktım, Cemarat'a yürüdüm. Çok yoruldum ama şeytana taş attım.Hacı oldum. Kabe'yi gördüm. Hacda yaşadıklarımı arkadaşlarıma anlatacağım. Yaşı büyüklerin yürümesi bize cesaret verdi.Hacca gelmekten çok mutluyum. Benim fotoğrafımı gören akrabalarım kendilerinin de çocuklarıyla Hacca gelmek istediklerini söyledi. İnşaallah akrabalarım da gelebilirler. Dedem, kardeşim, annem, babam, dayım ve anneannem de Hacca geldi. Şeytana çok sert taş atmak istiyordum. Mina'ya geldiğimde şeytana çok sert taş attım. Arafat'ta çok mücadele verdik. Uyuyamadım. Yaşlı amcalarla beraber saatlerce Mina'ya yürüdüm.Hacı olmak güzel duygu mutlu oluyorsunuz. Kabe'yi gördüğümde çok heyecanlandım.Kabe çok güzeldi. Şeytan taşladım. Mina'ya şeytan taşlamaya giderken hiç yorulmadım.