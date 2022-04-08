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Giriş Tarihi: 8.4.2022 08:52 Son Güncelleme: 8.4.2022 09:44

Çok sayıda adrese operasyon yapıldı... 20 gözaltı var...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Çok sayıda adrese operasyon yapıldı... 20 gözaltı var...

İstanbul Polisi; FETÖ’ye yönelik operasyonda 20 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler arasında KHK ile mesleklerinden ihraç edilmiş eski kamu personellerinin de olduğu belirtildi.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul'da çok sayıda adrese FETÖ operasyonu! 20 gözaltı

Örgütün gizli haberleşme yazılımı ByLock kullandıkları ve örgüte maddi destek sağladıkları tespit edilen, örgüte eleman temin eden, örgütün sözde "Bölge Yapılanması" içerisinde faaliyetler yürüten 21 şüphelinin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 20 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler arasında KHK ile mesleklerinden ihraç edilmiş eski kamu personellerinin de olduğu belirtildi.

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Çok sayıda adrese operasyon yapıldı... 20 gözaltı var...
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