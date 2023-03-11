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Giriş Tarihi: 12.3.2023

Çökme riski bulunan üst geçitlere boya makyajı

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Çökme riski bulunan üst geçitlere boya makyajı
Bağcılar Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, çökme riski bulunan üst geçit ile viyadükler konusunda İBB yönetimine uyarıda bulundu. A Haber'de açıklamalarda bulunan Özdemir, depreme hazırlık konusunda 4 yıldır tek çivi çakmayan İBB'nin bakım ve onarım yerine sadece boya yaptığını belirtti. Özdemir, "2019'dan bu yana İBB'nin kendine bağlı yollarda detaylı yıllık bakımları yapmadığını, sadece boya badana yaptığını görüyoruz. Özellikle E-5 üzerinde metrobüs güzergâhında, ana arter dediğimiz şehir içinde ivedilikle hem donatı korozyon açısından hem de beton dayanım açısından incelenmesi gereken üst ve alt geçitler var. İBB, bunları dikkate almalı" dedi.

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Çökme riski bulunan üst geçitlere boya makyajı
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