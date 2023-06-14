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Giriş Tarihi: 14.6.2023 19:15 Son Güncelleme: 14.6.2023 19:15

Çorlu'da at arabası yayaya çarptı! O anlar kamerada

Tekirdağ'da şoke eden görüntüler! Çorlu ilçesinde ters yöne giren at arabasının çarptığı Fatma C. (51), yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorlu’da at arabası yayaya çarptı! O anlar kamerada

Tekirdağ'da güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler pes dedirtti! Kaza, önceki gün Şeyh Sinan Mahallesi Kumyol Caddesi'nde meydana geldi. Ters yöne giren üzerinde 2 kişinin bulunduğu at arabası, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Ç.'ye çarptı.

Sürücü at arabasını güçlükle durdururken, yere düşen Fatma Ç. yaralandı. Çevredekiler tarafından kaldırılan Fatma Ç., gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

At arabası sürücüsü kazanın ardından bölgeden ayrıldı.

At arabasının çarptığı yaya yaralandı; O anlar kamerada | Video


Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Çorlu'da at arabası yayaya çarptı! O anlar kamerada
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