At arabasının çarptığı yaya yaralandı; O anlar kamerada | Video
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ters yöne giren at arabasının çarptığı Fatma C.(51), yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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