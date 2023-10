100 yılın tanığı Fatma nine: Cumhuriyet ilan edilince sevinçten ağladım

Rize'de yaşayan, nüfus kaydına göre 104 yaşında görünen ama 112 yaşında olduğunu belirten Fatma Demir, 100. yılına girdiğimiz Cumhuriyet'in ilanının yaşayan tanıklarından biri. Rize'de oğlu ile birlikte yaşayan Fatma Nine, 2 çocuk annesi ve 11 torun sahibi. Cumhuriyet'in tanıklarından olan Fatma Nine, Atatürk'le karşılaşmasını SABAH'a anlattı. Rize'nin Güneysu ilçesinde ailesiyle birlikte yaşarken o dönemlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Rize'ye geldiğini söyleyen Fatma Nine, "O gün babaannemle birlikte çarşıya gitmiştik. Küçük bir kız çocuğuydum. Atatürk'ü görünce babaannemle birlikte yanına gittik. Atatürk bana harçlık verdi ve beni sevdi. O anı ömrüm boyunca unutmadım. 15 yaşında evlendim. 5 kız kardeşim vardı, onlar vefat etti, sadece ben sağ kaldım" dedi.Cumhuriyet ilan edildiğinde 10-11 yaşlarında olduğunu söyleyen Fatma Nine, "Nüfus kâğıdımda geç yazdırıldığım için 104 yaşında görünüyorum. Ama aslında 112 yaşındayım. Cumhuriyet ilan edildiğinde her taraf bayraklarla donatılmıştı. Sevinç gözyaşı dökmüştüm" diye konuştu. Fatma Nine, Türkiye'nin 100 yılda çok geliştiğine dikkat çekerek, "Eskiden doktora gitmek çok zordu. Bir yerden bir yere gitmek zor, muayene olmak için saatlerce beklerdik. Atatürk'ten sonra gelen her lideri bilirim. Atatürk ülkeyi kurtardı. Atatürk'ten sonra çok lider gördüm ama en büyük lider ise Tayyip Erdoğan oldu. Onun sayesinde millet rahata kavuştu, bolluk bereket geldi. Allah onu başımızdan eksik etmesin" dedi. Bu yaşına kadar sağlığına çok dikkat ettiğini ifade eden Fatma Demir, "Kendimi bildim bileli sağlığıma çok dikkat ederim. Köyümüzde ineklerimizden sağdığımız ve kendi yaptığımız yoğurt ve peyniri yiyorum. Şişmanlık hamallıktır. Köyde yıllarca ebe olarak çok doğum yaptırdım" ifadelerini kullandı.