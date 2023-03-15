Da Vinci’nin annesi Çerkez köle çıktı

İtalya'da Rönesans Edebiyatı ve Uygarlığı alanında uzman olan Carlo Vecce, on yıllarını incelemeye ve eserlerinin küratörlüğünü yapmaya adadığı Leonardo da Vinci hakkındaki son kitabında, büyük ustanın annesinin köleleştirilmiş Kafkasyalı bir kadın olduğu iddiasına yer verdi.Napoli Üniversitesi profesörü, bugüne dek Toskanalı bir köylü olduğuna inanılan Da Vinci'nin annesiyle ilgili "Çerkez köleydi... Kafkas Dağları'ndaki evinden alınmış, önce Konstantinopolis (İstanbul), ardından Venedik'te birkaç kez satılıp yeniden satıldıktan sonra Floransa'ya gelmişti" dedi. Vecce, Çerkez kadının İtalya'nın Floransa şehrinde genç bir noter olan Piero da Vinci ile tanıştığını ve çiftin dünyaya gelen oğullarına Leonardo adını verdiğini belirtti.Vecce, iddiasına dair kanıt olarak 1452 yılında bizzat Leonardo'nun babası tarafından yazılmış olan Caterina'nın 'özgürlüğünü ve insanlık onurunu geri kazanması için azat belgesi' olduğunu söyledi. Vecce, "Caterina, Leonardo'ya özgürlük ruhu gibi büyük bir miras bıraktı, bu da onun tüm entelektüel bilimsel çalışmalarına ilham verdi" dedi. Vecce'nin "Leonardo'nun annesi Caterina'nın gülümsemesi" isimli yeni roman, büyük ustanın etrafındaki gizeme ışık tutma iddiasında.