Daha önce yakılan korun üzerine park edip içinde alkol aldığı aracı yandı

'UZAKTAN YAKINDAN ALAKAM YOK'

Alkollü olan Suat Seyrek, kendisine olayın nasıl olduğunu soran gazetecilere, "Burada ateş yakmışlar, ateş kor halindeymiş. Söndürmeye çalıştım ama başaramadım, tutuştu. Orayı söndürdüm öyle oldu, burayı söndürdüm böyle oldu. Ben arabanın içindeydim görmedim. 'Duman geliyor; nereden geliyor, nereye gidiyor, ne oluyor?' dedim. Bir baktım, burada bir şey yakmışlar. Sabaha karşı geldim buraya. Uzaktan yakından olayla bir alakam yok. Eşim kızdı. Haklı olarak kızıyordu. Alev halinde değildi, alev halinde olsa ben görürdüm" diye cevap verdi.