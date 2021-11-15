Video Yaşam Alkollü sürücünün içindeyken ateşin üzerine park ettiği araç küle döndü | Video
Alkollü sürücünün içindeyken ateşin üzerine park ettiği araç küle döndü | Video

Alkollü sürücünün içindeyken ateşin üzerine park ettiği araç küle döndü | Video

15.11.2021 | 15:48

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Bolu’da, alkollü sürücünün içerisindeyken kor halindeki ateşin üzerine park ettiği hafif ticari araç yanarak küle döndü. Araçlarının yandığı haberini alan sürücünün eşi olay yerinde hem kocasına kızdı hem de gözyaşı döktü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Salıbeyler mahallesi 1041 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suat Seyrek isimli alkollü vatandaş aracını daha önce sokak üzerinde ateş yakılan bir alana sabah saatlerinde park etti. Park ettiği yerde araç içerisinde alkol almaya devam eden Seyrek, bir süre sonra aracın ön kısmından dumanların geldiğini farketti. Seyrek'in dışarı çıkmasından kısa süre sonra araç alev alev yanmaya başladı. Kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyen sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa süreli çalışması sonrasında yangın söndürüldü. Yangında, Seyrek'in aracı tamamen kullanılamaz hale geldi.

"ALEV HALİNDE OLSA GİRER MİYİM?"
Araç sürücüsü Suat Seyrek, "Burada ateş yakmışlar. Kor halindeymiş. Oradan tutuştu. Söndürmeye çalıştım. Ama başaramadım. Ben görmedim. Alev halinde olsa girer miyim? İçindeyken dumanlar geldiğini gördüm. Arabadan indim baktım yanıyor. Olayla uzaktan yakında alakam yok. Ama haklı olarak kızıyorlar tabi" dedi.

EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Araçlarının yandığını duyan Suat Seyrek'in eşi olay yerine geldi. Küle dönen aracı gören kadın hem kocasına kızdı hem de sinir krizi geçirdi. Dakikalarca ağlayan kadın komşuları tarafından güçlükle sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

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