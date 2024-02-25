Daha yaşanaçak yıllarımız vardı

İstanbul Ümraniye'de bir lüks sitede kızları Mine Güney (30) ile Zeliha Güney (31) ve birlikte yaşadığı Yasemin Ünlü'yü geçtiğimiz cuma günü katleden iş adamı Suat Güney sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kartal'daki bir kickboks salonunda yakalanan ve üzerinde 3 adet tabanca, 6 adet şarjör, yüklü miktarda döviz ve pasaport ele geçirilen Suat Güney'in, bekar kızlarını evlendirmek istemediği, bu nedenle uzun süredir aralarında tartışma yaşadığı öne sürüldü. Suat Güney'in tavukçuluk sektöründe faaliyet gösterirken Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2007 yılı vergi rekortmeni olduğu ortaya çıkmıştı.Suat Güney'in katlettiği kızlarından iç mimar Zeliha Güney'in yakın arkadaşları cinayetin şokunu yaşıyor. Geçen yıl fakülteden mezun olarak kendi işini kuran ve başta Ümraniye'deki Mobilyacılar Sitesi'ndeki firmalarla olmak üzere birçok şirketle tasarım işi yapan Zeliha Güney'in birçok arkadaşı sosyal medyada duygusal paylaşımlar yaptı. Bir arkadaşı paylaşımında, "Güzel yüzlümüz, Zelişimiz. Çok erken oldu. Daha hayallerimiz, yaşanacak çok yıllarımız vardı. Hayatımızdan geçip gittin. Olmadı bu gidişin. Hala aklım almıyor, inanamıyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.