Davanın seyrini değiştirecek ifadeye SABAH ulaştı! Falyalı cinayetinde ‘Sedat Peker’ izi!

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Falyalı'nın ikinci husumetli olduğu kişinin ise Ferdi Altuntaş isimli kişi olduğunu belirten Gülce, "Halil abinin ne gibi sıkıntıları olduğunu biz korumaları olarak bilmeyiz. Çünkü bize anlatmazdı. Bu ona en çok yakın olan 5 ya da 10 kişi ve kardeşi Hüsnü Falyalı bilebilir. Benim şüphelendiğim ve bu olayı yapanları bilebilecek Ferdi Altuntaş isimli şu anda Türkiye'de cezaevinde olduğunu bildiğim şahıs bilebilir diye düşünmekteyim" dedi.