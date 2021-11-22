Deniz fosilleriyle yakalandı! Tam 532 parça...

Adreste yapılan aramalarda; Helenistik-Roma-Bizans ve Osmanlı Dönemleri'ne ait olduğu değerlendirilen 774 sikke, Paleolitik Döneme ait olduğu değerlendirilen 532 deniz canlısı fosili, 50 adet toprak altı malzemesi kama ve bıçaklar, 374 adet yurt dışında alım-satımı yasak olan ve çoğunluğu Osmanlı Dönemleri'ne ait olduğu değerlendirilen metal para buluntuları ele geçirildi.