Deniz fosilleriyle yakalandı! Tam 532 parça...

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Ümraniye İlçesi'ndeki bir adrese "Tarihi Eser" operasyonu düzenledi.
İstanbul'da 774’ü sikke olmak üzere bin 730 parça tarihi eser ele geçirildi | Video
Adreste yapılan aramalarda; Helenistik-Roma-Bizans ve Osmanlı Dönemleri'ne ait olduğu değerlendirilen 774 sikke, Paleolitik Döneme ait olduğu değerlendirilen 532 deniz canlısı fosili, 50 adet toprak altı malzemesi kama ve bıçaklar, 374 adet yurt dışında alım-satımı yasak olan ve çoğunluğu Osmanlı Dönemleri'ne ait olduğu değerlendirilen metal para buluntuları ele geçirildi.
Toplamda bin 730 parça tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.