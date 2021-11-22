Video Yaşam İstanbul'da 774’ü sikke olmak üzere bin 730 parça tarihi eser ele geçirildi | Video
İstanbul'da 774’ü sikke olmak üzere bin 730 parça tarihi eser ele geçirildi | Video

İstanbul'da 774’ü sikke olmak üzere bin 730 parça tarihi eser ele geçirildi | Video

22.11.2021 | 11:42

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İstanbul'da polisin düzenlediği tarihi eser operasyonunda, 774’ü bronz sikke olmak üzere bin 730 parça tarihi eser ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen tarihi ederler emniyette sergilendi.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'de adı henüz açıklanmayan bir kişinin elinde bulundurduğu tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin iş yerini takibe alan emniyet ekipleri, 19 Kasım'da düzenlediği baskında 1 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. İş yerinde yapılan aramada 774 tane Helenistik-Roma-Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen sikke, Paleolitik döneme ait olduğu değerlendirilen 532 parça deniz canlıları fosilleri, 50 tane toprak altı malzemeleri kama ve bıçaklar, 374 yurt dışında alım ve satışı yasak olan ve çoğunluğu Osmanlı son dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 374 metal para buluntuları olmak üzere toplam bin 730 parça çeşitli form ve biçimde tarihi objeler ele geçirildi.

Yakalanan tarihi eser kaçakçısı hakkında "2863 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. Operasyonda ele geçirilen sikke ve tarihi objelerin, İstanbul Arkeoloji Müzelerine teslim edileceği öğrenildi.

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