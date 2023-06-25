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Giriş Tarihi: 25.6.2023 11:05 Son Güncelleme: 25.6.2023 11:13

Denizli’de mesaj cinayeti! Eşine cinsel içerikli mesaj atan adamı öldürdü

Denizli'de Gökhan S. eşine cep telefonundan cinsel içerikli mesaj attığını iddia ettiği Hüseyin Ş. ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Gökhan S. taşla başına vurduğu Hüseyin Ş.’yi av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Gökhan S. olaydan sonra gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Denizli’de mesaj cinayeti! Eşine cinsel içerikli mesaj atan adamı öldürdü

Denizli'nin Çivril ilçesi ile Savran Mahallesi arasındaki kara yolunda önceki gün saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda Hüseyin Ş., Gökhan S.'nin eşine cep telefonundan cinsel içerikli mesajlar gönderdi.

Çivril ilçesi ile Savran Mahallesi arasında motosikleti ile ilerleyen Hüseyin Ş.'yi Gökhan S., otomobiliyle önünü kesti. İkili arasında mesaj atma yüzünden tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkesine yenik düşen Gökhan S., eline aldığı kaya parçasıyla Hüseyin Ş.'nin başına vurdu. Ardından otomobilinden aldığı ruhsatsız av tüfeğiyle bacaklarına ateş etti.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen acil sağlık ekipler Hüseyin Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri Gökhan S,'yi olay yerinde gözaltına aldı. Gökhan S.'nin ilk ifadesinde, Hüseyin Ş. ile eşine mesajlar attığı için tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Hüseyin Ş.'nin cenazesi otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Denizli’de mesaj cinayeti! Eşine cinsel içerikli mesaj atan adamı öldürdü
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