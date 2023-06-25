Denizli’de mesaj cinayeti! Eşine cinsel içerikli mesaj atan adamı öldürdü

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen acil sağlık ekipler Hüseyin Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri Gökhan S,'yi olay yerinde gözaltına aldı. Gökhan S.'nin ilk ifadesinde, Hüseyin Ş. ile eşine mesajlar attığı için tartıştıklarını söylediği öğrenildi.