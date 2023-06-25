Denizli’de mesaj cinayeti! Eşine cinsel içerikli mesaj atan adamı öldürdü

Denizli'nin Çivril ilçesi ile Savran Mahallesi arasındaki kara yolunda önceki gün saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda Hüseyin Ş., Gökhan S.'nin eşine cep telefonundan cinsel içerikli mesajlar gönderdi.
Çivril ilçesi ile Savran Mahallesi arasında motosikleti ile ilerleyen Hüseyin Ş.'yi Gökhan S., otomobiliyle önünü kesti. İkili arasında mesaj atma yüzünden tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkesine yenik düşen Gökhan S., eline aldığı kaya parçasıyla Hüseyin Ş.'nin başına vurdu. Ardından otomobilinden aldığı ruhsatsız av tüfeğiyle bacaklarına ateş etti.
OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen acil sağlık ekipler Hüseyin Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri Gökhan S,'yi olay yerinde gözaltına aldı. Gökhan S.'nin ilk ifadesinde, Hüseyin Ş. ile eşine mesajlar attığı için tartıştıklarını söylediği öğrenildi.