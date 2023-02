Depremde 4 üyesini kaybeden Hatay Akademi Orkestrası Şefi Ali Uğur: Antakya’yı asla terk etmeyeceğiz

Antakya'da yolumuz Hatay Akademi Orkestrası Şefi Ali Uğur ile kesişti. Yıllardır Antakya'nın dünyaya açılan sesi olan orkestra, Türkçe ve Arapça başta olmak üzere bölgede konuşulan dillerden doğan türküleri senfonik formda seslendirmesi ile tanınıyor. Hatay Akademi Orkestrası'nın 4 üyesi depremde yaşamını yitirdi. Viola sanatçısı Büşra Kırkıcı, baterist Abdo Düzgün, kontrbass Ali Yılmaz... Hristiyan anne ve babadan dünyaya gelen grubun solisti Cansu Çilingir de yaşamını yitirenler arasında. Orkestranın şefi Ali Uğur Antakya'ya aşık bir sanatçı. Bölgedeki konservatuar mezunları ve müzik öğretmenleriyle Antakya'da bir sanat hareketi başlatmışlar. Çocuk çok sesli korosu ve senfonik orkestra kurmuşlar. Ancak depremde tüm hayalleri ile birlikte her şeyleri yok olup gitmiş. İşte Ali Uğur'un anlattıkları:Depremden sonra Antakya'da kimse kalmadı. Buradaki evler yıkıldı ya da hasarlı. İnsanlar can havliyle terkettiler. Ama dönecekler biliyorum. Bu topraklar yedi kez yerlebir olmuş. Ama her seferinde Anka Kuşu gibi küllerinden yeniden doğmuş. Ama her seferinde bir parçasını yitirmiş. Şimdi Antakya bir kez daha yıkıldı. Biz istiyoruz ki Medeniyetlerin Beşiği olan bu şehir bir kez daha parçalarını yitirmesin.Depremde 4 sanatçımızı kaybettik. Acımız o kadar büyük ve derin ki anlatamam. Ben bu yıkıma ve çöküntüye rağmen Antakya'yı terketmedim. Antakya'nın öldüğünü asla düşünmüyorum. Eski Antakya'nın kültür değeri çok yüksek. Burada bir tarih yatıyor. Burası dünyanın gözbebeği. Hristiyanlar burada hacı oluyor. Anadolu'nun ilk İslam mabedi Habib-i Neccar Camii burada. Yahudilerin sinagogları var. Alevi kültürü açısından da burası çok önemli.Tüm dinler ve mezheplerin inananları Hatay'ın yerlisi. Yüzyıllardır bu topraklarda barış içinde yaşıyorlar. Şehirlerin içindeki insanlarla bir anlamı var. Bu doku bozulmamalı. Şu an duygusal bir çöküntü içinde olsak da Antaklya'yı terk etmeyeceğiz. Gidenler de mutlaka geri dönecektir, buna inanıyorum. Bir insan sevdiğini, eşini, evladını terkeder mi? Bizimi için Antakya böyle bir şey. Bu topraklara başkaları yerleşecek gibi dedikodular bile bizi rahatsız ediyor.Antakya sıradan bir şehir değil. Buraya bir müze kent, bir rüya şehir kurulabilir. Antakya'nın bu potansiyeli fazlasıyla var. Kazılarda 2 antik tiyatro ve hipodromun izleri bulundu. Acımız çok büyük ama bu çöküntünün içerisinden güzel bir şehir doğabilir. Antakya bir kültür şehri ve turizm açısından çok önemli. Devlet yetkililerine destek olmak için arkeologlarla, şehir planlamacıları ile görüşüyoruz. Bunun için bir platform kuruyoruz. Bu bizim için bir görev.