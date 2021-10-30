Depremin sembol ismi Ayda unutulmadı! AK Partili isim İzmir’de...

Depremi engellemenin mümkün olmadığını, afetlerin zararlarını engelleme noktasında ciddi bir çalışmaya girilmesi gerektiğini söyleyen Dağ, "Bu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının tek başına yapacağı, belediyenin tek yapacağı bir iş değil. Birlikte yapılması gereken bir iştir. İzmir'imizin tamamını iyi bir planlama ve şehirleşmeyle yeniden imar ve inşa etme dönemidir." dedi.

Proje alanları dışında kalan ağır ve orta hasarlı binaların dönüşümü konusunda da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının devreye girebileceğini bildiren Dağ, şunları kaydetti:

"Proje alanı dışında kalan ağır ve orta hasarlı binalar için dönüşüm içinde olmak isteyenler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız TOKİ, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü vasıtasıyla devreye girebilir. '320 bin lira bedelle eğer bir anlaşma içine girerseniz biz de burada müteahhitlerin dışında alternatif olarak bu işin içinde olabiliriz' gibi bir yaklaşım oldu. Proje alanı dışında kalan vatandaşlarımız açısından değerlendirilmesi gereken bir durum. Onlara çağrıda bulunmuş olalım. Kendi içlerinde bu anlaşmaları hayata geçirsinler, biz de aracı olarak bakanlığımızla gerekli girişimleri yapalım."