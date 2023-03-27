Depremzedeler SABAH’a konuştu: Zorlukları Başkan Erdoğan’la aşarız

'EVİMİZ DENİZ DALGASI GİBİ DALGALANIYORDU'

Eşi, kızı, anne ve babasıyla birlikte yeni bir düzen kurduklarını belirten Mahmut Seçen, yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Seçen, "O gece deprem olduğunda yerimden sıçradım. Yatağın yanında eşimde çocuğumuzu emziriyordu. Hemen üzerlerine atladım. Bir yandan da dolaplar birbirlerine vuruyordu. Öyle bir vuruyordu ki böyle bir şeyi daha önce görmedim. Hemen aşağıya indik. Ailemin yanına gittik. Öğlenki depremde de bulunduğumuz yerin yanındaki ev yıkıldı. Az kalsın üzerimize yıkılacaktı. 7.7 veya 7.6 diyorlar ama sanki 10'un üzerinde bir sarsıntı ile sallandık. Daha önceki Malatya depremini de yaşadık ama bunun etkisi çok daha fazlaydı.