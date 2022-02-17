Diş hekimi Özgür Özen davasında emsal karar! "İntihara sürükleyen kasten öldürmeden sorumlu tutulur"

YARGITAY KARARI BOZDU

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nin de onayladığı dosya, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi. Yargıtay, sanığın TCK'nın 84/4 maddesi gereğince cezalandırılması gerektiğini belirterek, ilk derece mahkemenin 'olası kast'tan verdiği 16 yıl 8 ay hapis cezasını bozdu ve cezada artırıma gidilmesini istedi. Yargıtay kararında, 'İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar' şeklindeki ceza maddesinin dikkate alınması gerektiği belirtilerek dosya, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderildi.

YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Yargıtay'ın bozma kararının ardından Sanık Yücel Düzenli, 4 Mart'ta yeniden hakim karşısına çıkacak. Karar bozma duruşmasında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle yargılanacak. Özgür Özen'nin geride kalan yakınları ise "Yargıtay7ın bozma kararı sadece Özgür için değil..!Katillerin son yıllarda sındığı 'Kendi intihar etti' yalanını boşa çıkartmıştır" diyerek bozma kararını çok önemli olduğunu vurguladı.

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