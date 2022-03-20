Diyabakırlı öğrenciler NASA’da Türkiye’yi temsil edecek

Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Hevsel Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinden oluşan Team Wonder takımı, NASA tarafından düzenlenen girişimcilik ve inovasyon yarışması Conrad Challenge'da dünyanın en iyi 5 projesinden birini hazırlayarak NASA'nın Texas'taki Uzay Merkezi'nde gerçekleşecek finale katılmaya hak kazandı.

TÜRKİYE'DEN İLK VE TEK TAKIM FİNALDE

Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Gül Karen Aça, Bejan Tekay, Gülbin Atlı, Yaren Yurt ve Poyraz Bahçıvan'dan oluşan Team Wonder, NASA tarafından 13-18 yaş arasındaki öğrencilerin küresel etki yaratan sorunları çözmek için bilim, teknoloji ve inovasyonu kullanarak projeler yürütüp, girişimcilik özelliklerini ortaya koymaları için düzenlediği Conrad Challenge'a "Enerji- Çevre" kategorisinde sokak hayvanları için hazırladıkları projeyle katıldı. Türkiye'den finalde yarışacak ilk ve tek takım olan Team Wonder, projeleriyle ikinci aşamayı geçerek finale çıkmayı başardı.

DİYARBAKIR'DAN NASA'YA

Soğuk hava koşullarında ısınmak ve barınmak için taşıt komponentleri arasına giren sokak hayvanlarını korumak amacıyla bir proje oluşturduklarını belirten Team Wonder, tasarladıkları elektronik sistem sayesinde hayvanların komponentler arasına girdiği zaman sistemin hayvanı algılamasına ve sürücüye sinyal göndermesine olanak sağladığını aktardı. NASA'nın Texas'taki Uzay Merkezi'nde jüri karşısına çıkacakları için heyecanlı olduklarını belirten takım üyeleri yarışmada Türkiye'den final için seçilen ilk takım olmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı. Takım üyesi Gül Karen Aça, 26-29 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşecek son aşama için çalışmalarına devam ettiklerini ve hedeflerinin birincilikle ülkeye dönmek olduğunu söyledi.

Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Kampüsü Kurucu Temsilcisi Zeki Esen konuyla ilgili şunları aktardı: "Fen ve Teknoloji Liseleri'nde araştırmacı, bilimin gücüne inanan, yenilikçi, bilim ve teknoloji üreten, ülkemizin geleceğine yön verecek nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Team Wonder bu hedefin başarılı örneklerinden biri oldu. Öğrencilerim adına mutlu ve gururluyum. Ne mutlu ki öğrencilerimizi birer dünya vatandaşı olarak yetiştiriyoruz ve dünyanın en iyi merkezlerine gönderiyoruz. NASA'nın Texas'taki Uzay Merkezi'nde gerçekleşecek finale katılmaya hak kazanan Team Wonder'ın değerli işler ortaya koyacaklarına inanıyorum ve onlara başarılar diliyorum."