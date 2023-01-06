Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da "Almanak" Operasyonu: 22 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 6.1.2023 09:15 Son Güncelleme: 6.1.2023 09:42

Diyarbakır'da "Almanak" Operasyonu: 22 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da “Huzur Alan Projesi” çerçevesinde düzenlenen “Almanak” operasyonunda aralarında hükümlü ve cezaevi firarisinin olduğu 22 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin tamamının tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildiği kaydedildi.

İHA
Diyarbakır’da Almanak Operasyonu: 22 şüpheli yakalandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce başlatılan Huzur Alan Projesi kapsamında 2023'ün ilk operasyonu yapıldı.

22 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğünce planlı çalışmalar neticesi yapılan eşzamanlı operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin saklandıkları yerler tek tek tespit edilirken, yakalanan şahıslardan birinin 25 yıl hapis cezası, birinin 1 yıldır araması, üçünün 10 yılın üzerinde hapis cezası bulunduğu ve birinin de cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Diyarbakır'da 'Almanak operasyonu': 1'i ceza evi firarisi 22 şüpheli yakalandı | Video

TUTUKLAMA TALEBİYLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Hırsızlık, kapkaç ve gasp yaptıkları tespit edilerek operasyonla yakalanan şüphelilerin tamamının tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildiği kaydedildi.

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Diyarbakır'da "Almanak" Operasyonu: 22 şüpheli yakalandı
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