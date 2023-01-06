Diyarbakır'da "Almanak" Operasyonu: 22 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin saklandıkları yerler tek tek tespit edilirken, yakalanan şahıslardan birinin 25 yıl hapis cezası, birinin 1 yıldır araması, üçünün 10 yılın üzerinde hapis cezası bulunduğu ve birinin de cezaevi firarisi olduğu belirlendi.



Diyarbakır'da 'Almanak operasyonu': 1'i ceza evi firarisi 22 şüpheli yakalandı | Video