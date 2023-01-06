Diyarbakır'da 'Almanak operasyonu': 1'i ceza evi firarisi 22 şüpheli yakalandı | Video
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Diyarbakır’da “Huzur Alan Projesi” çerçevesinde düzenlenen 'Almanak operasyonu'nda aralarında hükümlü ve cezaevi firarisinin de olduğu 22 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, saklandıkları yerler tek tek tespit edildi. Yakalanan şüphelilerden birinin 25 yıl hapis cezası, birinin 1 yıldır araması, üçünün 10 yılın üzerinde hapis cezası bulunması ve biri de cezaevi firari olmak üzere 22 şüpheli yakalandı.
Hırsızlık kapkaç ve gasp yaptıkları tespit edilerek operasyonla yakalanan şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildiği kaydedildi.