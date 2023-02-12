Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da dehşetin görüntüleri! Deprem 4 ayrı güvenlik kamerasında
Giriş Tarihi: 12.2.2023 22:32 Son Güncelleme: 12.2.2023 22:39

Diyarbakır'da dehşetin görüntüleri! Deprem 4 ayrı güvenlik kamerasında

Türkiye Kahramanmaraş depremi nedeniyle seferber olmuş durumda. Korkunç felaketin boyutunu gösteren yeni görüntüler geliyor. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin Diyarbakır'da kent güvenliği kameralarına yansıyan görüntüleri dehşetin ne denli büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Diyarbakır’da dehşetin görüntüleri! Deprem 4 ayrı güvenlik kamerasında

Diyarbakır'daki deprem dehşeti kameralara böyle yansıdı. Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin Diyarbakır'da kent güvenliği kameralarına yansıyan görüntüleri dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

YÜZLERCE KİŞİ KENDİNİ DIŞARIYA ATTI

Depremde dışarıya çıkan yüzlerce kişi Yusuf İslam Caddesi'nde 12 dakika sonra yıkılan binanın enkazından kaçmaya çalışırken ortaya çok acı görüntüler çıktı.

GÜVENLİK KAMERALARINDA DEHŞET!
Diyarbakır'da yıkılan binaların görüntüleri kent güvenliği kameralarına yansıdı.

Yusuf İslam Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Karacadağ Caddesi ve Kip Sokak'ta yıkılan binalar an be an görüntülendi.

ARKA ARKAYA YIKILDILAR

Görüntüdeki 3 bina 04.17'de yıkılırken, depremin paniği ile dışarı çıkan vatandaşların 12 dakika sonra yani 04.29'de Yusuf İslam Caddesi'ndeki 9 katlı binadan kaçış anları, dramın boyutunu anlatıyordu.

Depremin dehşete düşüren anları kamerada | Video

Yusuf İslam Caddesi'de yüzlerce kişi büyük bir gürültüyle çöken binadan kaçışarak adeta birbirlerini ezdi. Etraf toz dumanı ile kaplandı.

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Diyarbakır'da dehşetin görüntüleri! Deprem 4 ayrı güvenlik kamerasında
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