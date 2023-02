Diyarbakır’da dehşetin görüntüleri! Deprem 4 ayrı güvenlik kamerasında

GÜVENLİK KAMERALARINDA DEHŞET!

Diyarbakır'da yıkılan binaların görüntüleri kent güvenliği kameralarına yansıdı.

Yusuf İslam Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Karacadağ Caddesi ve Kip Sokak'ta yıkılan binalar an be an görüntülendi.