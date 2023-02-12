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Depremin dehşete düşüren anları kamerada | Video

Depremin dehşete düşüren anları kamerada | Video

12.02.2023 | 16:56

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin Diyarbakır'da kent güvenliği kameralarına yansıyan görüntüleri dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Depremde dışarıya çıkan yüzlerce kişi Yusuf İslam Caddesi'nde 12 dakika sonra yıkılan binanın enkazından kaçmaya çalışırken ortaya çok acı görüntüler çıktı.

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Diyarbakır'da yıkılan binaların görüntüleri kent güvenliği kameralarına yansıdı. Yusuf İslam Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Karacadağ Caddesi ve Kip Sokak'ta yıkılan binalar anbean görüntülendi. Görüntüdeki 3 bina 04.17'de yıkılırken, depremin paniği ile dışarı çıkan vatandaşların 12 dakika sonra yani 04.29'de Yusuf İslam Caddesi'ndeki 9 katlı binadan kaçış anları, dramın boyutunu anlatıyordu. Yusuf İslam Caddesi'nde yüzlerce kişi büyük bir gürültüyle çöken binadan kaçışarak adeta birbirlerini ezdi. Etraf toz dumanı ile kaplandı.

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