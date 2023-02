Diyarbakır'da 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede ağır hasar gördüğü için yıkılacaktı. Ancak evcil hayvanların mahsur kaldığı bilgisi edinilince Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Kızılay ekipleri kedileri kurtarmak için seferber oldu. Hatta sitede mahsur kalan kedilerin kurtarılabilmesi için Jandarma Komutanlığı'na bağlı kurtarma helikopteri kaldırıldı ve bir asker halatla binaya ulaşılmaya çalıştı. Alana getirilen vinç aracılığıyla yukarı katlara çıkan ekipler bina içerisine kafes koydu.

"BİZİM İÇİN HER CAN KIYMETLİ HER CAN ÖNEMLİ"

Dün kafes sayesinde bir kedi kurtarılırken gece saat 02.30 gibi bir kedi daha kurtarılarak ilk muayenesi yapılıp sahibine teslim edildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada, "Bizim için her can kıymetli, her can önemli. Can dostumuzu sahibine teslim ettiğimizdeki mutluluk her şeye bedel" ifadelerini kullandı. Bugün sabah saatlerinde sevindirici başka bir haber daha geldi ve üçüncü kedinin de kurtarıldığı duyuruldu.

Diyarbakır'da sekizinci kedi de kurtarıldı! İşte o anlar | Video

18. GÜNDE KURTARILAN KEDİ SAYISI SEKİZ OLDU

Ardından ardı ardına sevindirici haberler geldi ve en son Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından toplamda sekiz kedinin kurtarıldığını açıkladı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sekizinci kedinin kurtarılma anının görüntüleri paylaşılarak "Galeria Sitesi'nde 9. katta mahsur kalan 3. kedimizi de kurtardık. Kurtardığımız can dostlarımızın sayısı 8'e ulaştı. Tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.