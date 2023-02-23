Video Haber Diyarbakır’da sekizinci kedi de kurtarıldı! İşte o anlar | Video
Diyarbakır’da sekizinci kedi de kurtarıldı! İşte o anlar | Video

Diyarbakır’da sekizinci kedi de kurtarıldı! İşte o anlar | Video

23.02.2023 | 18:30

Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ağır hasar gören Diyarbakır’daki Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede evcil hayvanların mahsur kaldığı bilgisi edinilince yıkım işlemi durduruldu ve tüm kurumlar kedileri kurtarmak için seferber oldu. Dün bir kedi kurtarılırken, bugün 18. günde kurtarılan kedi sayısının sekiz olduğunu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sosyal medyadan açıkladı.

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