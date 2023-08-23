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Giriş Tarihi: 23.8.2023 13:43

Doktor İbrahim Karahan Avcılar'da öldürülmüştü! Cenazesi Adli Tıp’tan alındı

Avcılar'da otelde silahlı saldırıya uğrayan Doktor İbrahim Karahan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili biri kadın iki kişiyi gözaltına aldı. Adli Tıp Kurumu önüne gelen yakınları işlemlerin ardından cenazeyi aldı.

DHA
Doktor İbrahim Karahan Avcılar’da öldürülmüştü! Cenazesi Adli Tıp’tan alındı

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Üniversite Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Doktor İbrahim Karahan ile Ali Asker Kıtay arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kıtay silahla Karahana'a ateş etti. Ardından Kıtay yanındaki kadınla birlikte otomobile binerek kaçtı. Karahan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Polisin çalışmasıyla Kıtay ve otelden birlikte kaçtığı yabancı uyruklu Dılnoza Bayramova yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise saldırıda kullandığı silah ele geçirildi.

BAĞIRMA SESLERİ ÜZERİNE DIŞARI ÇIKTIK
Olayı gören Zilan Şengel, bir kadının bağırma sesleri üzerine dışarı çıktıklarını ardından polis ve ambulans ekiplerinin geldiğini belirterek, "Sonradan adamın vefat ettiğini duydukö dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adli Tıp Kurumu önüne gelen Karahan'ın yakınları işlemlerin ardından cenazeyi aldı.

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Doktor İbrahim Karahan Avcılar'da öldürülmüştü! Cenazesi Adli Tıp’tan alındı
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