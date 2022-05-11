Dolandırıcılıktan yargılanan hoca ilk kez hakim karşısına çıktı!

Altınbaş Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Oğuz Ata ve dayısı Mehmet Tüm hakkında Ankaralı işadamı Orhan Aytekin'i dolandırdıkları iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "resmi belgede sahtecilik" "kamu kurum ve kuruluşları araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından iddianame düzenlendi. 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Ankara Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Ankaralı iş adamı Orhan Aytekin'in de arasında bulunduğu 5 kişi ve 2 şirket mağdur sıfatıyla yer aldı.
İddiaya göre Tüm, hiçbir ödeme yapmadığı gibi senetleri de sahte imzalarla icraya verdi. Mağdur Aytekin ailesinin 30 milyon değerindeki gayrimenkullerine de haciz ve tedbir koydurdu.
Sanık Ata, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava için bugün ilkkez hakim karşısına çıktı ve Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gelerek talimat yoluyla ifade verdi.
"KARŞI TARAF UZLAŞMAK İSTERSE BEN UZLAŞIRIM"
Sanık Oğuz Ata savunmasında "Olayın üzerinden yaklaşık 10 yıl geçmiştir. Diğer sanık Mehmet Tüm'e zaman içinde peyderpey verdiğim paraları geri alamadım. Ne kadar para verdiğimi şuan hatırlamıyorum. Nakit parayı alamayınca Mehmet Tüm de nakdi senet vermeyi teklif etti, ben de kabul ettim. Senet tutarı 400 bin liraydı. Mehmet Tüm senedi kendisi bizzat cirolayarak vermişti. Ben de bu senedi Ankara 15. İcra Müdürlüğü nezdinde icraya koydum. Yaklaşık 10 yıl geçmesine rağmen hukuki süreç halâ devam etmektedir. Hukuki süreç lehime olunca anlaşma teklif ettiler, benim içinde de alacağıma almak önemliydi. Bu nedenle anlaşma tekliflerini kabul ettim ve anlaşma için Mehmet Tüm'e vekalet gönderdim. Daha sonra anlaşmanın olmadığını öğrendim. Benim için olay orada bitti ve normal süreç devam etti. Ben üniversitede akademisyen olarak çalışıyorum. Öğretim üyesiyim. Bu şekilde anlaşma olmayınca şikayette bulundular. Yargılama süreci devam ediyor. Suçlamaları kabul etmiyorum. Karşı taraf uzlaşmak isterse ben uzlaşmak isterim, benim zararımı karşıladıkları sürece uzlaşırım" dedi.
"BİLİRKİŞİ RAPORUNDA İMZALARIN SAHTELİĞİ BELİRTİLDİ"
Müşteki avukatları Fatma Altındağ, Cemre Oben Kıspet ve Ebrar Akbıyık ise duruşma sonrasında yaptıkları yazılı açıklamada "Az önce talimat duruşmasına katıldığımız dosyada sanık Oğuz Ata halihazırda Özel bir üniversitenin Yazılım Mühendisliği Bölüm başkanıdır. Duruşmada itiraf gibi açıklamalarda bulunmuştur. Sahte senedi icraya kendisinin verdiğini itiraf etmiştir. Ankara'da görülen asıl ceza davası dosyasına sunulan en son bilirkişi raporunda sanık tarafından atılmış görülen imzaların sahteliği belirtildi. Bu açıdan sanığın, cezalandırılması istenen suçların suç unsurlarının gerçekleştiği aşikardır. Yargılama devam ettiği sürece, müvekkillerimizin uğradığı zarar ve mağduriyet kapsamında davanın takipçisi olacağız. Müvekkilimizin maddi kaybı 30 milyonun üzerindedir" ifadelerine yer verdiler.Yazılım mühendisliği Bölüm Başkanı’na sahtecilik ve dolandırıcılık davası! Tefeci dayısıyla birlikte hareket etti