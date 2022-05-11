Dolandırıcılıktan yargılanan hoca ilk kez hakim karşısına çıktı!

Sanık Ata, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava için bugün ilkkez hakim karşısına çıktı ve Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gelerek talimat yoluyla ifade verdi.

"KARŞI TARAF UZLAŞMAK İSTERSE BEN UZLAŞIRIM"

Sanık Oğuz Ata savunmasında "Olayın üzerinden yaklaşık 10 yıl geçmiştir. Diğer sanık Mehmet Tüm'e zaman içinde peyderpey verdiğim paraları geri alamadım. Ne kadar para verdiğimi şuan hatırlamıyorum. Nakit parayı alamayınca Mehmet Tüm de nakdi senet vermeyi teklif etti, ben de kabul ettim. Senet tutarı 400 bin liraydı. Mehmet Tüm senedi kendisi bizzat cirolayarak vermişti. Ben de bu senedi Ankara 15. İcra Müdürlüğü nezdinde icraya koydum. Yaklaşık 10 yıl geçmesine rağmen hukuki süreç halâ devam etmektedir. Hukuki süreç lehime olunca anlaşma teklif ettiler, benim içinde de alacağıma almak önemliydi. Bu nedenle anlaşma tekliflerini kabul ettim ve anlaşma için Mehmet Tüm'e vekalet gönderdim. Daha sonra anlaşmanın olmadığını öğrendim. Benim için olay orada bitti ve normal süreç devam etti. Ben üniversitede akademisyen olarak çalışıyorum. Öğretim üyesiyim. Bu şekilde anlaşma olmayınca şikayette bulundular. Yargılama süreci devam ediyor. Suçlamaları kabul etmiyorum. Karşı taraf uzlaşmak isterse ben uzlaşmak isterim, benim zararımı karşıladıkları sürece uzlaşırım" dedi.