Yazılım mühendisliği Bölüm Başkanı’na sahtecilik ve dolandırıcılık davası! Tefeci dayısıyla birlikte hareket etti

Altınbaş Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Oğuz Ata ve dayısı Mehmet Tüm hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "resmi belgede sahtecilik" "kamu kurum ve kuruluşları araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından iddianame düzenlendi. 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Ankara Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Ankaralı iş adamı Orhan Aytekin'in de arasında bulunduğu 5 kişi ve 2 şirket mağdur sıfatıyla yer aldı.

1 MİLYON 20 BİN LİRALIK TEMİNAT SENEDİ

Dava dosyasının ayrıntılarına göre, iş adamı Orhan Aytekin 2010 yılında eskiden beri tanıdığı bankacı arkadaşı Osman Bayburtlu'ya 1 milyon 20 bin lira tutarında kredi çekmek için teminat senedi verdi. Bayburtlu da bu senetleri kendisine, düşük faizli para bulacağını iddia eden sanık Mehmet Tüm'e kaptırdı.

SENETLERİ YAZILIMCI YEĞENİ'NİN İMZASINI TAKLİT EDEREK İCRAYA VERDİ

İddiaya göre Mehmet Tüm, Ankara'da tefeci olarak tanınıyordu. Dava dosyasındaki bilgilere göre Tüm, hiçbir ödeme yapmadığı gibi senetleri de sahte imzalarla icraya verdi. Mağdur Aytekin ailesinin 30 milyon değerindeki gayrimenkullerine de haciz ve tedbir koydurdu. Tüm, 1 milyon 20 bin lira tutarındaki senetlerden 400 bin liralık senedi ise yeğeni olan Altınbaş Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı olan Dr. Oğuz Ata'nın imzasını taklit ederek icraya verdi.

TAKLİT İMZAYA RAĞMEN İCRA TAKİBİNE DEVAM ETTİ

2010'dan beri süre gelen dava sürecinde Oğuz Ata, senetteki imzanın kendisine ait olmadığını bildiği halde dayısı Mehmet Tüm'le birlikte icra takibine devam etti. Bu süre zarfında mağdur iş adamı Orhan Aytekin dava süreci nedeniyle kanser hastalığına yakalanarak 2 sene önce vefat etti.

HALEN ÜNİVERSİTEDE BÖLÜM BAŞKANLIĞI YAPIYOR

Aytekin ailesinin yürüttüğü hukuk mücadelesi sonucunda açılan dava dosyasında, halen Altınbaş Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı olan Dr. Oğuz Ata ve dayısı Mehmet Tüm'ün gerçekleştirdiği usulsüzlükler bilirkişi raporuyla kanıtlanarak kendisine yer buldu. Dava dosyasında yer alan bilirkişi raporunda senetteki söz konusu imzanın Ata tarafından atılmadığı vurgulanırken, Ata'nın bunun bilincinde olduğu ancak icra takibine devam ettiği anlatıldı.