İzmir’deki uyuşturucu operasyonunda şoke eden detay... İklimlendirme sistemi kurmuş, değeri 2 milyon lira

Torbalı Narkotik Grup Amirliği ekipleri İngiltere'nin Manchester kentinden ithal edilen tohumlarla dubleks bir evde uyuşturucu imal edildiği bilgisine ulaşınca operasyon için düğmeye bastı. Narkotik polisi Y.İ. isimli şüphelinin Tepeköy Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. Yapılan operasyonda dubleks villanın ikinci katında yaklaşık 2 milyon lira değerinde esrar ve kenevir ele geçirildi.