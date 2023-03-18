İzmir'deki uyuşturucu operasyonu: İklimlendirme sistemi kurmuş, değeri 2 milyon lira | Video 18.03.2023 | 13:19 İzmir’de Torbalı Narkotik Grup Amirliği ekipleri dubleks evin üst katında hint keneviri yetiştiren şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Eve giren tecrübeli narkotik polisleri bile büyük şaşkınlık yaşadı. Ev sahibi Y.İ.’nin evinin ikinci katını adeta uyuşturucu imalathanesine çevirdiği belirlendi. Evde yaklaşık 2 milyon lira değerinde esrar ve kenevir ele geçirildi. Şüphelinin evinde kenevir yetiştirebilmek için iklimlendirme sistemi kurduğu anlaşıldı. 9 farklı suçtan 14 yıl hapis cezası ile aranan Y.İ. sevk edildiği adliyede tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Torbalı Narkotik Grup Amirliği ekipleri İngiltere'nin Manchester kentinden ithal edilen tohumlarla dubleks bir evde uyuşturucu imal edildiği bilgisine ulaşınca operasyon için düğmeye bastı. Narkotik polisi Y.İ. isimli şüphelinin Tepeköy Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. Yapılan operasyonda dubleks villanın ikinci katında yaklaşık 2 milyon lira değerinde esrar ve kenevir ele geçirildi.

Şüphelinin kenevir yetiştirmek için iklimlendirme sistemi kurduğu belirlendi. Eve giren tecrübeli narkotik polisleri bile büyük şaşkınlık yaşadı. Odadaki saksılarda 82 kök Hint keneviri, 644 gram esrar, 19 Adet uyuşturucu hap, hassas terazi, 1 adet tabanca ve şarjör ele geçirildi.

14 YIL HAPİS CEZASI İLE ARANIYORDU

Evin sahibi Y.İ.'nin 9 farklı suçtan 14 yıl hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Y.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri uyuşturucu tacirlerine karşı yürüttükleri mücadelenin vatandaşların da desteğiyle kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.