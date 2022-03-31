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Giriş Tarihi: 31.3.2022 16:39 Son Güncelleme: 31.3.2022 16:46

Düğün konvoyundaki kadının altın kolyesini boynundan çaldılar

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Düğün konvoyundaki kadının altın kolyesini boynundan çaldılar

Diyarbakır’da, düğün konvoyunun önünü keserek araç içerisindeki kadını boynunda bulunan altın kolyeyi çalan kapkaçılar yakalandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin kapkaç konularıyla ilgili yapılan çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında, 7 Mart günü Bağlar ilçesinde düğün konvoyunun önü kesildi.

Düğün konvoyundaki kadının altın kolyesini boynundan çaldılar | Video

Kapkaççılar, konvoyda bulunan araç içerisindeki D.Y'nin boynundaki 15 bin TL değerindeki altın kolyeyi çekip kayıplara karıştı. Asayiş ekipleri tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda, 10 saatlik güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Polisin yaptığı incelemede, çok sayıda kapkaç, yankesicilik ve hırsızlık olaylarından suç kayıtları bulunan M.K, P.E ve Ü.E olduğu tespit edildi.

Çocuk yaşta oldukları belirlenen kapkaççılar, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Suça sürüklenen çocuklar, işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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Düğün konvoyundaki kadının altın kolyesini boynundan çaldılar
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