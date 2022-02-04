Duygu Delen davasında yeni gelişme: Komşular dinlenecek

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili "çocuğun kasten öldürülmesi", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.
10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Mehmet Kaplan katılmazken, Duygu Delen'in annesi Şenel, babası Bülent Delen, kardeşleri ve taraf avukatlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve KADEM temsilcileri katıldı.
Duruşmada söz alan, Delen ailesinin avukatı Mehmet Balcı, mahkemeye gelen raporların birbirleriyle çeliştiğini belirterek, "Dosyada farklı görüşlerde raporlar var. Bu nedenle titiz bir değerlendirmeyi gerektiren bir durum var. Esasa ilişkin beyanda bulunmak için süre talep ediyoruz. Toplanan delillere göre, atılı suçu işlediği kanısındayız, bu nedenle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.
Sanığın tutuksuz yargılanmasını isteyen avukatı Enes Akbulut ise, "Müvekkilimin ilk tutuklandığı andan itibaren verdiği ifadelerde söylediklerinin aksini gösteren hiçbir rapor yoktur. Sanığın kaçma şüphesi yoktur. Dosyaya bu saatten sonra girecek delil kalmamıştır. Gelebilecek en geniş kapsamlı rapordu ve sanığın beyanlarını doğrulamıştır. Tutuklanmanın devamı mağduriyet yaratacaktır, tahliyesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.
Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, savcının talebi üzerine bina sakini 3 tanığın gelecek celse dinlenmesi için zorla getirilmesine ve duruşmada hazır edilmesine karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 18 Şubat'a erteledi.Duygu Delen davasında yeni rapor: Düşerken canlıymış Son dakika: Gaziantep'te Duygu Delen şüpheli şekilde can verdi! Annesi mahkemede isyan etti: Kapı her çaldığında...