Duygu Delen davasında yeni gelişme: Komşular dinlenecek

Duruşmada söz alan, Delen ailesinin avukatı Mehmet Balcı, mahkemeye gelen raporların birbirleriyle çeliştiğini belirterek, "Dosyada farklı görüşlerde raporlar var. Bu nedenle titiz bir değerlendirmeyi gerektiren bir durum var. Esasa ilişkin beyanda bulunmak için süre talep ediyoruz. Toplanan delillere göre, atılı suçu işlediği kanısındayız, bu nedenle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.