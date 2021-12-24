Son dakika: Gaziantep’te Duygu Delen şüpheli şekilde can verdi! Annesi mahkemede isyan etti: Kapı her çaldığında...

Son dakika haberi: Gaziantep'te şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan Mehmet Kaplan'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşma Adli Tıp Genel Kurulu'ndan istenen raporun beklenmesine ve sanık Kaplan'ın tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Anne Delen, sanık avukatının savunmasına isyan etti... 'Kapı her çaldığında Duygu mu geldi diye bakıyorum...' İşte son dakika haberinin ayrıntıları...