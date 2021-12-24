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Haberler Yaşam Son dakika: Gaziantep'te Duygu Delen şüpheli şekilde can verdi! Annesi mahkemede isyan etti: Kapı her çaldığında...
Giriş Tarihi: 24.12.2021 11:14 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 11:18

Son dakika: Gaziantep'te Duygu Delen şüpheli şekilde can verdi! Annesi mahkemede isyan etti: Kapı her çaldığında...

Son dakika haberi: Gaziantep'te şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan Mehmet Kaplan'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşma Adli Tıp Genel Kurulu'ndan istenen raporun beklenmesine ve sanık Kaplan'ın tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Anne Delen, sanık avukatının savunmasına isyan etti... 'Kapı her çaldığında Duygu mu geldi diye bakıyorum...' İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İHA
Son dakika: Gaziantep’te Duygu Delen şüpheli şekilde can verdi! Annesi mahkemede isyan etti: Kapı her çaldığında...

SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE DUYGU DELEN ŞÜPHELİ ŞEKİLDE CAN VERDİ! ANNESİ MAHKEMEDE İSYAN ETTİ: KAPI HER ÇALDIĞINDA...

Gaziantep'te şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in (17) ölümüne ilişkin davanın 7'nci duruşması görüldü.

Son dakika: Gaziantep’te Duygu Delen şüpheli şekilde can verdi! Annesi mahkemede isyan etti: Kapı her çaldığında...

Gaziantep 10 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Mehmet Kaplan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken sanık Kaplan'ın avukatı Enes Akbulut ile Delen ailesi avukatları Mehmet Balcı ve Ömer Faruk Akan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına Av. Şafak Nur Atmaca hazır bulundu. Duruşmayı anne Şenel Delen ile Bülent Delen de takip etti.

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Son dakika: Gaziantep’te Duygu Delen şüpheli şekilde can verdi! Annesi mahkemede isyan etti: Kapı her çaldığında...

Duruşmada sanık avukatlarının savunmasına tepki gösteren anne Delen, "Kapının her çalınmasında kapı arasından 'Duygu mu geldi' diye bakıyorum. Ben çok yoruldum" dedi.

Son dakika: Gaziantep’te Duygu Delen şüpheli şekilde can verdi! Annesi mahkemede isyan etti: Kapı her çaldığında...

Duruşma anne Şenel Delen'in beyanıyla başladı. Anne Delen, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Son dakika: Gaziantep’te Duygu Delen şüpheli şekilde can verdi! Annesi mahkemede isyan etti: Kapı her çaldığında...

"DUYGU'YA YAŞAMA HAKKI TALEP ETMİŞTİK"

Delen ailesinin avukatı Mehmet Balcı ise Adli Tıp Genel Kurulu'ndan beklenen raporun gelmediğini belirtti. Dosyada 5 ayrı bilirkişi raporu olduğunu aktaran Balcı,

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