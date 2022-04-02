Edirne’deki korkunç cinayette son dakika! Katil zanlısının babası SABAH’a konuştu: Ellerimle karakola ben götürdüm

"MERMİLER BENİMDİ"

Karakol'da oğlunun 40 yıllık komşularını öldürmekle suçlandığını öğrenince şoka girdiğini söyleyen baba M.E., " Duyduklarıma inanamadım. Bizi sorguya aldılar. Berk olayla ilgisinin olmadığını, böyle bir şey yapmadığını söyledi. Evde bulunan kanlı kıyafetler Berk'in kaza yaptığı gün üzerinde olan kıyafetler. Evde 900 mermerinin olduğu doğru. Bulundurma ruhsatlı bir tabancam vardı. Bundan birkaç ay önce yanlışlıkla oğlumu vurdum. O gün silaha el kondu, mermilerde evde kalmıştı. Mermilerin bu olayla ilgisi yok" dedi.

"SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞIK DEĞİL"

Jandarma'nın olaydan sonra birçok evde arama yaptığını söyleyen baba M.E. 'Berk'in evi baştan olmak üzere köydeki evimiz, kendi evimiz ve berkin ananesinin evi didik didik arandı. Hiç birşey bulunamadı. Ben oğlumun katil olabileceğine inanmıyorum . Oğlum sütten çıkmış ak kaşık değil ama katil de değil. Adliye'ye götürülürken başım öne eğikti. Oğlum Jandarma'nın kolları arasında getirilirken başımı eğik görünce "Baba kaldır başını ben senin başını öne eğdirecek bir şey yapmadım" dedi. Berk'in bu sözlerine inanmak istiyorum" diye konuştu.

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