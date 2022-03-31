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Haberler Yaşam Son dakika: Edirne’deki katliamda Anıl Güner’in takma dişi Berk Erdoğan’ı ele vermişti! Kan donduran olayda yeni gelişme!
Giriş Tarihi: 31.03.2022 21:57 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 22:03

Son dakika: Edirne’deki katliamda Anıl Güner’in takma dişi Berk Erdoğan’ı ele vermişti! Kan donduran olayda yeni gelişme!

Edirne'de 4 kişilik ailenin silahla vurularak katliama kurban gitmesinin yankıları gün geçtikçe büyüyor. Kan donduran olayda hakkındaki iddiaları kabul etmeyen ve olay günü köyde olmadığını savunan Berk Erdoğan'ı, katliamın yapıldığı evde Anıl Güner ile arbede sırasında düşen takma dişi ve ayakkabı izleri ele verdi. Çevresinde 'Sarı' lakabıyla bilinen Berk Erdoğan tutuklanmasının ardından 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu kullanma'dan suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Dehşete düşüren olayda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İddiaya göre öldürülen dede Mehmet Güner'in olay gecesi alınan banka kartı ile işlem yapıldığı, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki banka şubesinden emekli maaşının çekildiği belirlendi. İşte detaylar…

Son dakika: Edirne’deki katliamda Anıl Güner’in takma dişi Berk Erdoğan’ı ele vermişti! Kan donduran olayda yeni gelişme!

Uzunköprü ilçesi Elmalı köyünde, önceki sabah kooperatiften gelen görevliler, çiftçilik ve besicilik yapan Güner ailesi süt getirmeyince telefonla aradı.

Son dakika: Edirne’deki katliamda Anıl Güner’in takma dişi Berk Erdoğan’ı ele vermişti! Kan donduran olayda yeni gelişme!

Aileye ulaşamayan görevlinin yönlendirmesiyle eve giden kişi, açık kapının hemen girişinde Anıl Güner'i (26) ölü bulunca durumu köylülere bildirdi. Eve giren köylüler, Mehmet Güner'in (55) yatak odasında, eşi Filiz Güner'in (47) mutfakta, aynı adı taşıyan babası Mehmet Güner'in (76) de aynı bahçe içinde bulunan kendi evinin önünde cesetleriyle karşılaştı.

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Son dakika: Edirne’deki katliamda Anıl Güner’in takma dişi Berk Erdoğan’ı ele vermişti! Kan donduran olayda yeni gelişme!

Olay gecesi evde arbede yaşandığı ve bu sırada yüzü kesici aletle kesilen Anıl Güner'in ardından vücuduna isabet eden 6 mermi ile hayatını kaybettiği saptandı.

Son dakika: Edirne’deki katliamda Anıl Güner’in takma dişi Berk Erdoğan’ı ele vermişti! Kan donduran olayda yeni gelişme!

Şüphelilerin, Mehmet Güner'e ise evin içinde başına tek el ateş ettikleri, eşi Filiz Güner'in müdahale etmesi üzerine de kendisini darbedip, başından tek el ateş ederek öldürdüğü, bahçe içindeki evinde bulunan dede Mehmet Güner'i de sırtından 2 mermiyle öldürdükleri belirlendi.

Son dakika: Edirne’deki katliamda Anıl Güner’in takma dişi Berk Erdoğan’ı ele vermişti! Kan donduran olayda yeni gelişme!

Köyde dün 4 kişinin cenazeleri, toprağa verildi. Olayla ilgili Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ile takviye gelen ekipler, geniş kapsamlı çalışma başlattı. Köy camisinin minaresinde bulunan güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı, aile yakınları ile bazı köylülerin ifadelerine başvuruldu.

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