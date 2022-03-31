Haberler Yaşam Son dakika: Edirne’deki katliamda Anıl Güner’in takma dişi Berk Erdoğan’ı ele vermişti! Kan donduran olayda yeni gelişme!

Giriş Tarihi: 31.03.2022 21:57 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 22:03

Son dakika: Edirne’deki katliamda Anıl Güner’in takma dişi Berk Erdoğan’ı ele vermişti! Kan donduran olayda yeni gelişme!

Edirne'de 4 kişilik ailenin silahla vurularak katliama kurban gitmesinin yankıları gün geçtikçe büyüyor. Kan donduran olayda hakkındaki iddiaları kabul etmeyen ve olay günü köyde olmadığını savunan Berk Erdoğan'ı, katliamın yapıldığı evde Anıl Güner ile arbede sırasında düşen takma dişi ve ayakkabı izleri ele verdi. Çevresinde 'Sarı' lakabıyla bilinen Berk Erdoğan tutuklanmasının ardından 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu kullanma'dan suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Dehşete düşüren olayda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İddiaya göre öldürülen dede Mehmet Güner'in olay gecesi alınan banka kartı ile işlem yapıldığı, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki banka şubesinden emekli maaşının çekildiği belirlendi. İşte detaylar…