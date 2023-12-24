Ekşi Sözlük’ten sonra Onedio! Hakaretler edildi, iftiralar atıldı

Kuzey Irak'ta Hakurk ve Metina bölgesindeki üs bölgelerine terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 12 asker şehit oldu, bir asker yaralandı. 16 terörist etkisiz hale getirilirken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hava harekâtı başlattı. F-16 uçaklar ile Irak ve Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine örgütün petrol kuyuları, mağaraları, sığınakları ve depolarının da bulunduğu 29 hedefi imha edildi. Birçok medya kuruluşu hain saldırıyı haberleştirdi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YAPAN BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Ekşi Sözlük'te ise Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan'ın sosyal medya hesabından, "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" ifadelerine yorum yazan kullanıcılar şehit babasının metanetiyle dalga geçti. Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımları yapanlar hakkında Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bazı sosyal medya sitelerinde şehitlerimize ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımları yapanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, ayrıca sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi hakkında da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmiştir" açıklamasını yaptı.

ÜNLÜ SİTEDE İFTİRA ATIP KÜFÜR ETTİLER!

Ekşi Sözlük ve sosyal medya platformlarındaki kimi hakaret içerikleri hakkında soruşturma devam ederken, bu sefer Onedio isimli internet sitesinin "6 Askerin Şehit Düştüğü Saldırının Detayları Ortaya Çıktı: PKK Saldırıyı Böyle Planlamış" başlıklı haberinin altına utanç verici yorumlar yazanlar oldu. Rumuz kullandıkları anlaşılan şahısların yorumlarda devlet büyüklerine yönelik çirkin küfür ve hakaretler savurması tepkiye neden oldu. Hatta devlet yönetimi hakkında iftiraya varan yorumlar hakaretlerle birlikte yazıldı.