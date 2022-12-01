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Giriş Tarihi: 1.12.2022 09:49 Son Güncelleme: 1.12.2022 10:03

Elazığ’da ölü bulunan hemşirenin bir hafta önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı

Elazığ’da evinde ölü bulunan 25 yaşındaki hemşire Şevval Gazel Bulut'un bir hafta önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Ölümü şüpheli bulan ekipler, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

İHA
Elazığ’da ölü bulunan hemşirenin bir hafta önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı

Olay, dün merkeze bağlı Zafran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan ve Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan hemşire Şevval Gazel Bulut (25), memleketi Adana'ya gitmek için bilet aldı. Bugün otobüsle Adana'ya gitmesi gereken hemşire Bulut, ailesinin telefonlarına cevap vermedi.

GENÇ HEMŞİRENİN CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTILAR

Ailesinin merak ederek aradığı arkadaşları Bulut'un evine gitti. Defalarca kapıyı çalan ve telefonla arayan arkadaşları Bulut'a ulaşamayınca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde genç hemşirenin cansız bedeni ile karşılaştı.

Elazığ'da evinde ölü bulunan hemşire Şevval Gazel Bulut'un son görüntüleri ortaya çıktı | Video

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemelerinin ardından Bulut'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölümü şüpheli bulan ekipler, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

BİR HAFTA ÖNCE ÇEKİLMİŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şevval hemşirenin bir hafta önce diyetisyende çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

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Elazığ’da ölü bulunan hemşirenin bir hafta önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı
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