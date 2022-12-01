Video Yaşam Elazığ'da evinde ölü bulunan hemşire Şevval Gazel Bulut'un son görüntüleri ortaya çıktı | Video
Elazığ'da evinde ölü bulunan hemşire Şevval Gazel Bulut'un son görüntüleri ortaya çıktı | Video

Elazığ'da evinde ölü bulunan hemşire Şevval Gazel Bulut'un son görüntüleri ortaya çıktı | Video

01.12.2022 | 09:55

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Elazığ’daki evinde ölü bulunan 25 yaşındaki hemşire Şevval Gazel Bulut'un bir hafta önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, dün merkeze bağlı Zafran Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan ve Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan hemşire Şevval Gazel Bulut (25), memleketi Adana'ya gitmek için bilet aldı. Bugün otobüs ile Adana'ya gitmesi gereken hemşire Bulut, ailesinin telefonlarına cevap vermedi. Ailesinin haber vermesi üzerine arkadaşları, Bulut'un evine gitti. Defalarca kapıyı çalan ve telefonla arayan arkadaşları Bulut'a ulaşamayınca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımı girdiği evde genç hemşirenin cansız bedeni ile karşılaştı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemelerinin ardından Bulut'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölümü şüpheli bulan ekipler, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Şevval hemşirenin bir hafta önce diyetisyende çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

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