Elazığ'da evinde ölü bulunan hemşire Şevval Gazel Bulut'un son görüntüleri ortaya çıktı | Video
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Elazığ’daki evinde ölü bulunan 25 yaşındaki hemşire Şevval Gazel Bulut'un bir hafta önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.
Şevval hemşirenin bir hafta önce diyetisyende çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.