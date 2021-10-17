Emekli polis 2 kişiyi öldürdü! Cinayetin nedeni sesli konuşma

Adana'da tartıştığı kahvehane ve birahane işletmecisi Bahadır Serindağ ve kayınbiraderi Sabri Özgenç'i silahla vurarak öldüren emekli polis memuru Kamil Gül, tutuklandı.
Cinayetin arkadaşlarıyla alkol alırken yüksek sesle konuştuğu ileri sürülen Kamil Gül'ün iş yeri sahibi tarafından uyarılması yüzünden işlendiği öğrenildi. Kamil Gül, "Öldürmeye kastım yoktu, alkolün etkisiyle yaptım" dedi.
YÜKSEK SES UYARISI
Olay geçtiğimiz Cuma akşamı merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. 14 yıl önce polislikten emekli olan 61 yaşındaki Kamil Gül, kahvehanede oyun oynadıktan sonra alkol almak için hemen yanında bulunan ve Bahadır Serindağ'a ait birahaneye gitti.
İddiaya göre; 5 arkadaşıyla alkol alırken yüksek sesle konuşan Kamil Gül, işletme sahibi Serindağ tarafından uyarıldı. Aldırış etmeden sohbetine devam eden Gül ve arkadaşları iş yeri çalışanı aynı zamanda da Bahadır Serindağ'ın da kayınbiraderi olan Sabri Özgenç tarafından bir kez daha uyarıldı.
EVE GİDİP SİLAHINI ALDI
Alkol alan grup başka bir mekan da oturmak üzere birahaneden kalktı. Hesabı ödeyen Gül'e, iş yeri önünde bekleyen Bahadır Serindağ, "Rezalet çıkarıyorsun. Böyle yapacaksan bir daha buraya gelme" dedi.
Sabri Özgenç ve Bahadır Serindağ
İş yeri sahibi ve emekli polis arasında çıkan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesi üzerine tartışma yatıştırıldı. Öfkelenen Kamil Gül, evine giderek silahını alıp iş yerine tekrar döndü.
Bahadır Serindağ
Emekli polis Kamil Gül, beylik tabancasını ateşleyerek Bahadır Serindağ'ı koltuk altından, kayınbiraderi Sabri Özgenç'i göğsünden vurdu.
Sabri Özgenç
TUTUKLANDI
Ağabeyinin vurulduğunu gören Orhan Serindağ kendisine de ateş eden ancak isabet ettiremeyen Kamil Gül'e elinde bulunan sandalyeyi fırlattı. Silahını düşüren Kamil Gül, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından darp edilerek etkisiz hala getirildi.
Ağır yaralanan Serindağ ve Özgenç hastande yaşamını yitirdi.