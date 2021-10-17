Emekli polis 2 kişiyi öldürdü! Cinayetin nedeni sesli konuşma

İddiaya göre; 5 arkadaşıyla alkol alırken yüksek sesle konuşan Kamil Gül, işletme sahibi Serindağ tarafından uyarıldı. Aldırış etmeden sohbetine devam eden Gül ve arkadaşları iş yeri çalışanı aynı zamanda da Bahadır Serindağ'ın da kayınbiraderi olan Sabri Özgenç tarafından bir kez daha uyarıldı.