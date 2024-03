‘Enerji içeceği içtim’ yalanını savcı çürüttü

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, geçen yıl 23 Temmuz akşamı Abidin Çeçen'in (40) kullandığı kamyon, Yaşar Acar'ın (53) kullandığı motosiklete çarparak Acar'ın ölümüne neden oldu. Gözaltına alınan Çeçen'in olay yerinde yapılan alkol testinde 0.51 promil, hastanede yapılan testte ise 0.63 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyeti de bulunmayan Çeçen hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.Çeçen hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, olay yerinde saat 20.02'de polisler tarafından yapılan ilk ölçümde 0.51 promil alkollü olarak ölçülen sanığın, 3 saat 51 dakika sonra saat 23.53'te hastanedeki ölçümde ise 0.63 promil alkollü olarak ölçüldüğü belirtildi. Adli Tıp kriterleri ve Yargıtay içtihatlarına göre insan vücudunda yer alan alkolün her 1 saatte ortalama olarak 0.15 promil azaldığı vurgulanan iddianamede, polislerce yapılan ölçümün doğru sonuç vermediği, hastanede yapılan ölçümün ise testlerle sabit olduğuna yer verildi.İddianamede, olayın yaşandığı andan 4 saat 23 dakika sonra yapılan ölçümde 0.63 promil alkollü çıkan sanığın, alkolün her 1 saatte ortalama olarak 0.15 promil azalacağı göz önüne alındığında, olay anında ortalama olarak 1.20-1.30 arası promil alkollü olduğu vurgulandı. Hem alkollü hem de ehliyetsiz olan zanlı hakkında 9 yıla kadar hapis talep edildi. Yargılamanın önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.İddianamede ayrıca, Abidin Çeçen'in olay günü alkol almadığı, sadece 1 litre enerji içeceği ve 2 paket sigara içtiği yönündeki ifadelerine itibar edilmemesi gerektiği, çünkü enerji içeceğinin her hal ve şartta 1.20-1.30 arası promil alkole sebep olmasının imkânsız olduğu da belirtildi.