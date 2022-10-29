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Giriş Tarihi: 30.10.2022

Engelleri kaldırdı hayallerine kavuştu

Sol eli olmadığı için bağlama kursuna alınmayan İkbal Turan, engeline yenik düşmedi. Çamaşır mandalına tutturulan mızrapla bağlama çalmayı başardı. Güzel Sanatlar Lisesi’ni kazandı, TRT Gençlik Korosu’na katıldı. Üzerine bir de piyano çalmayı öğrendi

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Engelleri kaldırdı hayallerine kavuştu
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde yaşayan Güzel Sanatlar Lisesi 3. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki İkbal Turan, sol eli olmadan dünyaya geldi.
İkbal çocukken kendi başına saz çalmayı öğrendi. 6. sınıftayken okulda açılan bağlama kursuna katılmak istedi fakat alınmadı. İkbal durumu ailesine anlattı. Sol eline çamaşır mandalına tutturulan mızrapla bağlama çalmaya başlayan İkbal'in azmini gören öğretmenler kursa kabul etti. Kurs sırasında öğretmenleri daha rahat bağlama çalabilmesi için ona protez el hediye etti. Güzel Sanatlar Lisesi'ne giden İkbal, bağlamanın yanı sıra piyano çalmayı da öğrendi. İkbal'in en büyük hayali ise TRT Gençlik Korosu'na girebilmekti. İkbal, TRT Trabzon Radyosu'nun açtığı sınavı kazandı ve hayaline kavuştu. İkbal artık TRT Trabzon Gençlik Korosu üyesi....



Müziği küçük yaşta keşfettiğini belirten Turan duygularını şöyle anlattı: "Müzik benim olmayan parçamı tamamlayan bir şey. 6 sınıfta okurken öğretmenim beni koroya seçmemişti. Ben de bu duruma çok üzülmüştüm. Daha sonra azmimi gören öğretmenim beni müzik kursuna aldı. O zaman çamaşır mandalına tutturulan mızrabı elime takarak bağlama çalmaya başladım. Sonra öğretmenlerim bana protez el hediye etti. En büyük hayalim ise TRT Gençlik Korosu'na girebilmekti. Onu da başardım. Eğitimimi tamamlayarak bağlama hocası olmak istiyorum. Elim olmayabilir ama mücadele vererek engelleri kaldırabilir, hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz."
İkbal'in babası Ahmet ve annesi Ayşe Turan ise kızlarıyla gurur duyduklarını belirterek, "İkbal'in bu azmi başkalarına örnek olsun. Bunu kızımız bize gösterdi" dedi.

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Engelleri kaldırdı hayallerine kavuştu
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