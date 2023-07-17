Erkek arkadaşı tüfekle katletmişti: Dilan Yaman’ın ablasından yürek yakan sözler

Kardeşim hayat dolu bir kızdı; hayalleri vardı. Olaydan birkaç gün önce evden çıkmadı. Bayramda bile kimse ile görüşmedi. Sanki bir şeyden korkuyor gibiydi. Zanlı olayın kaza olduğunu söylüyor ama buna inanmıyoruz. Kardeşimi öldürdü, şikayetçiyiz. En ağır cezayı almasını istiyoruz. Bizim canımız yandı, başka canlar yanmasın" dedi. Dilan'ın annesi Azime Yaman (58) da adalet istediklerini dile getirdi.