Esenler’de pusetli kadını almayan minibüsçünün şoför kartı 1 ay askıya alındı

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenler'de bulunan bir dolmuşta meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın bebek arabasındaki bebeği ile minibüse binmek istedi. Bebek arabası yer kapladığı öne süren şoför, anne ile bebeğini minibüse almadı. Kadın ile tartışan şoför sinirlenerek, "çalışmıyorum" diyerek tepki gösterip kadını aracından indirdi. Yaşanan tartışma cep telM) Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi (TUDES) harekete geçti. Minibüs sürücünün kartı 1 ay askıya alan TUDES, aracın da ruhsatını 3 gün askıya aldı. Ayrıca trafik ekipleri de söz konusu minibüsü 1 ay süreyle trafikten men etti.

Bebek arabası var diye dolmuşa almadı! "Çalışmıyorum, hadi git!" | Video