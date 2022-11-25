Bebek arabası var diye dolmuşa almadı! "Çalışmıyorum, hadi git!" | Video

ESENLER'de bebek arabasıyla binmek istediği minibüse alınmadığı iddia edilen kadın ile şoför arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenler'de bulunan bir dolmuşta meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın bebek arabasındaki bebeği ile dolmuşa binmek istedi. Bebek arabası yer kapladığı öne süren şoför anne ile bebeğini minibüse almadı. Kadın ile tartışan şoför sinirlenerek, çalışmıyorum diyerek tepki gösterip kadını aracından indirdi. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.