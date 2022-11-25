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OTOMATİK OYNAT
00:41
Bebek arabası var diye dolmuşa almadı! "Çalışmıyorum, hadi git!" | Video 25.11.2022 | 16:44
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Bağcılar'da 2 adrese uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı | Video 25.11.2022 | 13:09
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Erzurum'da PKK operasyonu: 5 gözaltı | Video 25.11.2022 | 13:09
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Adını duyan şaşıp kalıyor! İsmin hikayesi de kendisi kadar ilginç... | Video 25.11.2022 | 12:35
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Tekirdağ’da pitbull dehşeti! 10 yaşındaki çocuğu bacağından ısırdı | Video 25.11.2022 | 10:53
02:38
İşe gitmek için yola çıktı, seyir halindeyken aracı böyle yandı | Video 25.11.2022 | 10:47
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Takaron Vadisi'ndeki dehlizler heyecanlandırdı | Video 25.11.2022 | 10:17
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 25 Kasım 2022 Cuma atv izle | Video 25.11.2022 | 10:19
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Öldüren yumruğa tahrik indirimli tahliye | Video 25.11.2022 | 10:13
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Operasyon anları kamerada | Video 25.11.2022 | 10:13
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ESENLER'de bebek arabasıyla binmek istediği minibüse alınmadığı iddia edilen kadın ile şoför arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.