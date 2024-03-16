Esenyurt’ta korkunç anlar! Dehşeti yaşayan kadının çığlıkları ortalığı inletti

Olay, 14 Mart Perşembe günü Esenyurt Pınar Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde bulunan bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet ve alacak-verecek meselesi olan Nurullah T. ve Hebun A. sokak üzerinde tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma büyürken Nurullah T., kaçarak yol üzerinde gördüğü mağazaya korunmak için girdi.

Esenyurt'ta dehşet anları kamerada... Husumetlisine böyle kurşun yağdırdı | Video