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Giriş Tarihi: 16.1.2023

Eşinin iş arkadaşını yatağın altında yakaladı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Eşinin iş arkadaşını yatağın altında yakaladı
İstanbul Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde 12 Ocak günü S.G. ve eşi K.G. bilinmeyen bir nedenle tartıştı. S.G. eşini evde bırakıp işe gitti. Ancak bir süre sonra eşiyle yaşadığı tartışmadan dolayı pişmanlık duyup tekrar eve dönmeye karar verdi. Eşinden özür dilemek için eline çiçek alıp eve gelen S.G., hayatının şokunu yaşadı. Karısı K.G. evde yarı çıplak haldeydi. Evde gezinen S.G. eşinin iş arkadaşı E.K'yı da çocuk odasında yatağın altında yarı çıplak olarak buldu. Bu durumu polise bildirmek için hemen 112'yi aradı. Polis ekipleri eve gelene kadar iddiaya göre eşi K.G'yi de bir süre darp etti. Gözaltına alınan S.G. ifadesinde; "Eşimle kavga ettik. İşe gittim bir süre sonra özür dilemek için çiçek alıp gelmeye karar verdim. Geldiğimde eşimin iş arkadaşı E.K.'yı çocuk odasında yatağın altında yarı çıplak yakaladım öfkelendim" dediği öne sürüldü. E.K.'nın ise ifadesinde "Arkadaşım aradı, morali bozuktu. Ben de yanına geldim. Eşi eve gelince korktum, saklandım" dediği iddia edildi. Yunus Emre KAVAK / SABAH

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Eşinin iş arkadaşını yatağın altında yakaladı
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