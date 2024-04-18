Eski CHP Muğla İl Başkanı kazaya karıştı! Olay yerinden kaçtı

Muğla Köyceğiz'de Atatürk Bulvarında motosikletiyle seyir halinde olan 24 yaşındaki Hasan Mutlutürk, anayola ani çıkış yaptığı öne sürülen eski CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol'a çarptı. Erol'un kaza sonrası yaralılara yardım etmek yerine aracını bırakıp kaçtığı, ertesi gün ise teslim olduğu öğrenildi.

Kazada sürücü 24 yaşındaki Hasan Mutlutürk'ün üç yerinden çene kemiğinin ve dört dişinin kırıldığı, yolcu konumunda Okan Avcı'nın ise hafif sıyrıklarının olduğu belirlendi.

Olaydan sonra gözünü hastanede açan motosiklet sürücüsü Hasan Mutlutürk, Erol'dan şikayetçi oldu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Erol gözaltına alındı.