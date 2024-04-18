Video Haber Eski CHP Muğla İl Başkanı kazaya karıştı! Olay yerinden kaçtı
Eski CHP Muğla İl Başkanı kazaya karıştı! Olay yerinden kaçtı

Eski CHP Muğla İl Başkanı kazaya karıştı! Olay yerinden kaçtı

18.04.2024 | 22:58

Muğla Köyceğiz’de motosikletli gençler, aniden ana yola çıktığı ileri sürülen CHP’nin eski Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol’a çarptı. Kaza sonrası yaralılara yardım etmek yerine aracını bırakıp kaçan Erol gözaltına alındı.

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