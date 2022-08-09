Haberler Yaşam Haberleri Eski koca dehşet saçtı! Buluşmaya çağırıp kurşun yağdırdı
Giriş Tarihi: 9.8.2022 11:38 Son Güncelleme: 9.8.2022 11:40

Eski koca dehşet saçtı! Buluşmaya çağırıp kurşun yağdırdı

Kısa bir süre önce boşandığı eski eşinin bir kişiyle ilişki yaşamaya başladığını öğrenen eski koca dehşet saçtı. Konuşmak için çağırdığı eski eşi ve sevgilisini bacaklarından silahla vuran saldırgan, ikiliyi buluşma yerine getiren arkadaşlarını da silahla kafasına vurarak yaraladı. Yaraladığı kişinin aracını gasp ederek kaçan saldırgan aranıyor.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Eski koca dehşet saçtı! Buluşmaya çağırıp kurşun yağdırdı

Olay İstanbul Sarıyer'de yaşandı. Kısa bir süre önce boşandığı eski eşi Seher A'nın (30), Yaşar Ç. (42) ile ilişki yaşamaya başladığını öğrenen Taner A. (37), telefonla eski eşini aradı. İkilinin arasında tartışma çıktı.



Taner A, eski eşi Seher A. ve erkek arkadaşı Yaşar Ç'yi Sarıyer İlçesi Maden Mahallesi'ne çağırdı. Aynı mahallede oturan Seher A, sevgilisi Yaşar Ç. ve arkadaşları Bedir Ç, Taner A. ile buluştu. Tartışma tekrardan alevlendi ve kavgaya dönüştü.



Taner A. belindeki ruhsatsız silahını çıkardı ve olay yerine Bedir Ç'nin aracıyla gelen eski eşi Seher A. ile sevgilisi Yaşar Ç.'ye ateş etti. İkiliyi 'Konuşmak için' diyerek buluşma noktasına çağıran Yaşar Ç'nin olay yerine ikiliyi vurmayı planlayarak geldiği iddia edildi.



ARACI DA GASP EDEREK KAÇTI
Seher A. ve kaçmaya çalışan Yaşar Ç'yi bacaklarından vurarak yaralayan ve yaralanan Yaşar Ç'yi darp eden Taner A, silahın kabzasıyla kafasına vurduğu Bedir Ç'yi de darp etti.



Sarıyer'de dehşet saçan eski eş, Bedir Ç'nin aracını gasp ederek olay yerinden kaçtı. Seher A. ve Yaşar Ç, Seyrantepe İlçesi'ndeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Darp edilen ve yaralanan Bedir Ç. de Çayır Başı Hamidiye Etfal Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Gasp ettiği arabayı Sarıyer Maden Mahallesi'ndeki bir caddenin üzerinde kapılarını açık şekilde terk eden ve kaçan saldırgan Taner A. aranıyor.

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Eski koca dehşet saçtı! Buluşmaya çağırıp kurşun yağdırdı
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