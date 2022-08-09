Eski koca dehşet saçtı! Buluşmaya çağırıp kurşun yağdırdı





ARACI DA GASP EDEREK KAÇTI

Seher A. ve kaçmaya çalışan Yaşar Ç'yi bacaklarından vurarak yaralayan ve yaralanan Yaşar Ç'yi darp eden Taner A, silahın kabzasıyla kafasına vurduğu Bedir Ç'yi de darp etti.