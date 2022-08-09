Eski koca dehşet saçtı! Buluşmaya çağırıp kurşun yağdırdı

Olay İstanbul Sarıyer'de yaşandı. Kısa bir süre önce boşandığı eski eşi Seher A'nın (30), Yaşar Ç. (42) ile ilişki yaşamaya başladığını öğrenen Taner A. (37), telefonla eski eşini aradı. İkilinin arasında tartışma çıktı.
Taner A, eski eşi Seher A. ve erkek arkadaşı Yaşar Ç'yi Sarıyer İlçesi Maden Mahallesi'ne çağırdı. Aynı mahallede oturan Seher A, sevgilisi Yaşar Ç. ve arkadaşları Bedir Ç, Taner A. ile buluştu. Tartışma tekrardan alevlendi ve kavgaya dönüştü.
ARACI DA GASP EDEREK KAÇTI
Seher A. ve kaçmaya çalışan Yaşar Ç'yi bacaklarından vurarak yaralayan ve yaralanan Yaşar Ç'yi darp eden Taner A, silahın kabzasıyla kafasına vurduğu Bedir Ç'yi de darp etti.
Sarıyer'de dehşet saçan eski eş, Bedir Ç'nin aracını gasp ederek olay yerinden kaçtı. Seher A. ve Yaşar Ç, Seyrantepe İlçesi'ndeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Darp edilen ve yaralanan Bedir Ç. de Çayır Başı Hamidiye Etfal Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Gasp ettiği arabayı Sarıyer Maden Mahallesi'ndeki bir caddenin üzerinde kapılarını açık şekilde terk eden ve kaçan saldırgan Taner A. aranıyor.