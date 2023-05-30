Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da eski sevgilisini av tüfeğiyle vuran şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 30.5.2023 20:02 Son Güncelleme: 30.5.2023 20:05

Muğla’da eski sevgilisini av tüfeğiyle vuran şüpheli tutuklandı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 41 yaşındaki Hasret Çakır, eski sevgilisi M.B. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli M.B. yakalandı. Şüpheli alınan ilk ifadesinde Hasret Çakır’ı av tüfeği ile kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Muğla’da eski sevgilisini av tüfeğiyle vuran şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Yangı Mahallesinde Hasret Çakır, eski sevgilisi M.B. tarafından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Muğla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri ile Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yapılan soruşturmada, çok sayıda kamera kayıtları incelendi.

TUTUKLANDI

Şüpheli M.B. olayda kullandığı av tüfeği ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, alınan ilk ifadesinde Hasret Çakır'ı av tüfeği ile kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Muğla’da eski sevgilisini av tüfeğiyle vuran şüpheli tutuklandı
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